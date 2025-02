Jovem de 21 anos morre em acidente de moto na DF-290, no Gama

As equipes do CBMDF assumiram as manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a jovem não resistiu aos ferimentos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente de moto na noite desta quinta-feira (27/2) na DF-290, na região do Gama.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima conduzia uma motocicleta Honda Fan vermelha, que colidiu na traseira de um carro Honda HRV branco. Ela foi socorrida por populares que realizaram massagem cardíaca até que os socorristas chegassem.

As equipes do CBMDF assumiram as manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local. O condutor do carro foi avaliado pelos socorristas e não precisou de atendimento médico.

A rodovia DF-290 precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar (PMDF) também esteve no local para controlar o trânsito e preservar a área para a perícia.