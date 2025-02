No Carnaval de Brasília, que vençam os melhores! É o Prêmio CB Folia 2025

O Bloco do Amor foi o grande destaque do CB Folia 2024, levando dois troféus - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os foliões que vão curtir os diversos blocos do Distrito Federal poderão votar em seu favorito, aquele que melhor anima o carnaval na cidade neste ano. O Prêmio CB Folia está em sua 8ª edição e reconhece a importância da cultura e do lazer na capital. Organizado pelo Correio Braziliense, pela TV Brasília e pela Clube FM, o concurso avaliará o Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), o Melhor Momento, a Melhor Fantasia Adulta e a Melhor Fantasia Infantil. Os veículos de comunicação farão cobertura diária, em tempo real, ao longo dos quatro dias. Vencedores serão conhecidos em 7 de março, às 13h, ao vivo, pela TV Brasília.

O presidente da Liga dos Blocos de Rua do DF, Paulo Henrique Nadiceo, considera o CB Folia como um verdadeiro incentivo para garantir o desempenho dos eventos na capital. "O prêmio faz com que os blocos se organizem e se preparem melhor para o folião, sabendo que estão sendo avaliados pelos jurados", explica. Nadiceo acredita que a cidade tem, cada vez mais, aumentado sua visibilidade no que tange à comemoração do feriado. "Brasília tem se consolidado entre os 10 melhores carnavais do país e entrado muito mais nesse turismo de carnaval, inclusive o entorno vem para o Plano Piloto também para curtir os blocos, então, temos que dar nosso melhor para esse público", defende.

Como funciona

A categoria de Melhor Bloco de Rua tem resultados em primeiro, segundo e terceiro lugares por análise do júri e também um primeiro lugar pela votação popular, realizada exclusivamente no site do Correio. Para se cadastrar, é necessário utilizar uma conta do Gmail para validar o voto. Cada e-mail poderá votar apenas uma vez. Pelos jurados, os blocos serão avaliados entre 28 de fevereiro e 5 de março, recebendo notas de 0 a 10 nos critérios: animação do bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A escolha do Melhor Momento será feita pela equipe do Correio, que acompanha todo o festejo e selecionará uma situação marcante do carnaval 2025. Já quem deseja participar do prêmio de Melhor Fantasia deve enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará os trajes, de acordo com os critérios de criatividade, originalidade e relevância. As imagens devem ser enviadas em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhadas de nome completo, e-mail e número para contato.

A coordenadora de estilo e personal stylist Jéssica Evans, de 34 anos, veio de Fortaleza para o carnaval brasiliense e pretende competir com sua fantasia no CB Folia. "Eu amo carnaval e amo me fantasiar. Como trabalho com moda, sempre capricho nos looks e, nos bloquinhos, tenho a liberdade de exagerar nas cores e no brilho", conta. Mãe de Dom, de 9 meses, ela pretende cadastrá-lo também na competição, na categoria infantil. "Ele está vivendo seu primeiro carnaval da vida e quero que seja memorável. Em cada mêsversário, fazemos coisinhas temáticas e sempre fantasiamos ele. Por isso, acumulamos vários possíveis modelitos", conta a animada mamãe foliã.

Troféu

A apuração dos votos será feita em 5 de março, e os resultados serão divulgados no dia 7, às 13h. Os vencedores serão anunciados no site oficial e nas redes sociais do Correio, enquanto a cobertura especial da premiação será veiculada nos principais canais dos Diários Associados. O prêmio para os vencedores é o troféu, almejado pelos foliões e organizadores dos eventos.

Ano passado, o ganhador do Melhor Bloco de Rua foi o Bloco do Amor, que ganhou também na mesma categoria em votação popular. Este ano, o cortejo completa 10 anos e acontece na segunda-feira, às 13h na Via S2. A coordenadora do movimento, Ava Scherdien, conta que, para 2025, o bloco tem grandes expectativas.

"Queremos que este ano consigamos manter um carnaval organizado, com amor, segurança e com respeito. Também que as pessoas continuem gostando da gente e que mantenhamos um público fiel", destacou a coordenadora. Para Ava, o prêmio significa muito para o propósito de integração e visibilidade da iniciativa. "Para a gente, foi muito bonito receber esse prêmio e ver que as pessoas estão querendo amar e compartilhar, e estar em meio ao afeto. O prêmio mostra que nossos conceitos sobre respeitos, igualdade e equidade estão na cabeça do povo, tanto de quem faz, quanto quem frequenta, quem olha e até quem está fora de Brasília, que olha e pensa 'queria estar lá', é isso que desejamos mesmo".

Categorias do CB Folia

Melhor Bloco de Rua - Júri Técnico

Melhor Bloco de Rua - Votação Popular

Melhor Momento, Melhor Fantasia

Melhor Fantasia Infantil