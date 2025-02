DF tem dois casos de sorotipo 3 da dengue, potencialmente mais grave

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou a identificação de dois casos do sorotipo 3 da dengue (DENV-3) na capital. Investigados os locais prováveis de infecção, constatou-se que um dos casos era autóctone, isto é, quando o vírus é contraído na região onde a pessoa vive. O outro, foi importado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27/2), no último Boletim Epidemiológico da doença, publicado pela SES-DF.

Segundo o Ministério da Saúde, o DENV-3 é considerado um dos sorotipos mais virulentos da dengue, tendo maior potencial de causar formas graves da doença. Ainda que, após a segunda infecção por qualquer sorotipo, haja uma predisposição para quadros mais graves — independentemente da sequência dos sorotipos envolvidos — os sorotipos 2 e 3 são frequentemente associados a manifestações mais severas.

Ambos os casos do sorotipo 3 foram detectados nas regiões de saúde leste e sudoeste da capital. Quanto às demais amostras, duas se referem ao sorotipo 1 (DENV-1) e 35 ao sorotipo 2 (DENV-2). O Ministério da Saúde lembra que uma pessoa pode ser infectada até quatro vezes, uma por cada sorotipo. Até o momento, foram notificados 5.449 casos da doença no DF, dos quais 5.118 foram identificados em residentes da capital. Há, ainda, 3.816 casos prováveis.

Em 2024, o DF vivenciou a maior epidemia de dengue de sua história, com cerca de 278 mil casos e 440 mortes.

Como se prevenir

Elimine recipientes que possam acumular água, como pneus, garrafas e vasos de plantas;

Mantenha caixas d’água bem vedadas;

Limpe calhas, ralos e piscinas regularmente;

Descarte o lixo corretamente e garanta que o saco esteja bem fechado;

Use repelentes e mantenha as janelas protegidas com telas.

Semelhantes aos demais, os sintomas do sorotipo 3 incluem febre alta de início súbito, dores intensas no corpo e articulações, dor de cabeça, manchas vermelhas na pele, náuseas, coceira, aumento dos gânglios linfáticos e erupções cutâneas. Sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes são sinais de alerta.