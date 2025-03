Três pessoas são presas suspeitas de furto em mercado no Cruzeiro

A equipe foi até o local após denúncias de funcionários do supermercado - (crédito: PMDF)

Três pessoas foram presas suspeitas de furtar mercadorias em um supermercado próximo à Feira Permanente do Cruzeiro. Após denúncias de funcionários do local, a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou um veículo Gol, de cor verde, nas redondezas e realizou a abordagem. Durante a busca, foram encontrados 40 vidros de azeite, além de caixas de doces, bebidas, cremes, roupas furtadas e outros bens.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além dos produtos furtados do supermercado, outros itens sem identificação de procedência foram encontrados no carro, levantando a suspeita de envolvimento do trio em furtos em comércios da Asa Sul.

















A ação ocorreu na noite de sexta-feira (28/2), por volta das 21h30. Os detidos, uma mulher de 56 anos com diversas passagens criminais, um homem de 29 anos também com antecedentes e uma jovem de 27 anos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia. O veículo foi apreendido por irregularidades administrativas, incluindo licenciamento vencido e condução por motorista não habilitado.