Três são presos na investigação do "apartamento do tráfico"

Três homens foram presos após uma ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Militar de Goiás (PMGO) encontrar, em um apartamento em Samambaia, diversos materiais para o tráfico e uma quantidade considerável de drogas.

A ação foi desencadeada após um trabalho de inteligência e o compartilhamento de informações entre as equipes policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (BPCHOQUE) e a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar de Goiás (COD/PMGO).

















As pistas indicavam um ponto de tráfico na QN 319. Na noite de sexta-feira (28/2), ao se deslocar até o local, próximo a uma distribuidora de bebidas, os militares encontraram um veículo GM Corsa, de cor branca, estacionado. Dois homens estavam no carro, aparentemente entregando um pacote para uma terceira pessoa dentro do estabelecimento.

Durante a abordagem dos suspeitos, um deles informou que residia em um apartamento acima da distribuidora e autorizou a entrada da equipe policial no local. Na residência, foram localizados mais entorpecentes, incluindo cocaína, skunk, maconha, além de balanças de precisão, tubos de lança-perfume e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos três tabletes de skunk, porções de cocaína e maconha, duas balanças de precisão e quatro tubos de lança-perfume.

Os três detidos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia.