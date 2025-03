Bloco Aparelhinho alegra foliões no Setor Bancário Sul. Vídeo

Começou, oficialmente, neste sábado (1°/3) a programação do carnaval brasiliense de 2025. Neste primeiro dia, são mais de 10 blocos espalhados por diversas regiões administrativas, com horários e atrações diferentes (confira a programação completa no fim da matéria). O Correio cobriu, ao longo do dia, esses grupos de foliões.

No Aparelhinho, tradicional cortejo da capital que existe há 14 anos, participantes de diversas idades se divertem ao som das marchinhas. O casal Thais Chagas e Hélio Miranda, moradores da Asa Norte, fantasiados de sereia e água viva, respectivamente, cantavam e pulavam no meio da multidão que seguia o bloco. “Pulamos carnaval, aqui (no DF), desde há muito tempo”, contaram, acrescentando que, para eles, a festa na rua é momento de celebrar.

















CB Folia



Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega a 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias.



O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.



Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.



Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.



Veja as apresentações de blocos neste sábado (1°/3):



Leds Bora?» Horário: 18h às 22h?» Local: Setor Comercial Sul – Quadra 05 – Prédio da OI



Bloco Na Batida Do Morro?» Horário: 13h às 20h?» Local: Setor Comercial Sul – Quadra 05 – Prédio da OI



Carnaflow?» Horário: 12h às 22h?» Local: Praça do Cidadão, St. M EQNM 18/20, Ceilândia



Bloco Guardiões do Samba?» Horário: 16h às 3h?» Local: Arena Top Show, São Sebastião



Bloco Brincantes do Gama?» Horário: 15h às 22h?» Local: Praça Lourival Bandeira (Cine Itapuã)



Bloco Sustentável do Patubatê: Vamos passear no bosque, porque o lobo não vem!?» Horário: 13h às 16h?» Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube



Bloco Baile da Piki?» Horário: 14h às 22h?» Local: Rua do Lazer, Águas Claras



Rebu, o Bloco?» Horário: 15h às 21h?» Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano



Concentra Mas Não Sai?» Horário: 16h às 22h?» Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube



Aparelhinho?» Horário: 10h às 19h?» Local: SBS



Bloco Mamãe Taguá?» Horário: 14h às 20h30?» Local: Estacionamento do Taguaparque.



Vassourinhas de Brasília?» Horário: 15h às 19h?» Local: Cortejo do SesiLAB até o palco principal do Setor Carnavalesco Sul



