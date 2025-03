Fernanda Torres promete aparecer nas redes sociais antes do tapete vermelho

Fernanda Torres estará no Oscar neste domingo representando Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles que recebeu três indicações ao prêmio da Academia. - (crédito: Divulgação/Sony Classic Pictures)

Antes de passar pelo tapete vermelho do Oscar 2025 neste domingo, 2, Fernanda Torres mostrará uma prévia de seu look no Instagram. A própria atriz garantiu aos seguidores que irá matar a curiosidade. Ela está indicada na categoria Melhor Atriz.

"Antes do tapete vermelho, estarei junto de vocês no @oficialfernandatorres para uma espiadinha. Fiquem ligados aqui, até amanhã", escreveu em uma foto publicada nos Stories.

















Fernanda Torres estará no Oscar neste domingo representando Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles que recebeu três indicações ao prêmio da Academia. Além de Selton Mello e produtores como Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno, uma equipe de 22 pessoas estará presente na cerimônia.

Leia também: Foliões se inspiram em Fernanda Torres e criam fantasias

O Oscar está marcado para começar às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TNT, Max e TV Globo.