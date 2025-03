Transmissão do Oscar ao vivo: veja onde assistir em Brasília

Fernanda Torres na cerimônia do Oscar 2025 - (crédito: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Não adiantou a atriz Fernanda Torres pedir. O clima no Brasil é de Copa do Mundo. E é mais. É de carnaval. E de torcida apaixonada para que ela e o filme Ainda estou aqui levem o Oscar na noite deste domingo (), em Los Angeles, Califórnia.

Fernanda já chegou ao tradicional Teatro Dolby, e disse que não preparou discurso. Sobre as homenagens no carnaval, ela ficou encantada. "Inspirar boneco de Olinda, isso sim é consagração. Não estou acreditando."

E para quem não quer perder a cerimônia, o Correio preparou uma lista de bares e restaurantes de Brasília que vão transmitir ao vivo. Se você quer assistir do conforto do seu sofá, é possível acompanhar a a cerimônia ao vivo pela televisão na TV Globo (exceto para o Rio de Janeiro, por conta do carnaval), pelo streaming Max e canal pago TNT.

Que venham os prêmios. Os três: filme; melhor filme internacional e o de melhor atriz. Porque queremos e merecemos!

Onde assistir a cerimônia do Oscar