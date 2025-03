Oscar 2025: confira os looks do tapete vermelho da premiação

Uma estátua do Oscar é vista no tapete vermelho durante a 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 2 de março de 2025. - (crédito: Robyn Beck / AFP)

Começou a noite do Oscar 2025. A maior premiação do cinema mundial terá início às 22h deste domingo (2/3), mas as maiores celebridades do momento já estão na entrada do Dolby Theatre, em Los Angeles, e desfilam pelo tapete vermelho da premiação.

O Oscar 2025 terá um sabor especial para os brasileiros. A atriz Fernanda Torres concorre na categoria Melhor atriz, e o filme protagonizado por ela, Ainda estou aqui, disputa Melhor filme internacional e Melhor filme.

Confira o look da atriz Fernanda Torres para o Oscar 2025













O ator Selton Mello, que faz parte de Ainda estou aqui, também já chegou na premiação.









Confira os looks das estrelas da noite

























































Oscar 2025

Considerado como a premiação mais importante do cinema mundial, o Oscar chegou a 97ª edição neste ano. A cerimônia acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia (EUA).

Emilia Pérez liderou com 13 indicações, enquanto O Brutalista e Wicked ficaram em segundo lugar, com 10 indicações cada. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui concorre em três categorias (melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz).

A cerimônia, apresentada pela primeira vez pelo comediante Conan O'Brien, vai homenagear os bombeiros que lutaram contra os graves incêndios florestais que devastaram Los Angeles em janeiro, causando a morte de pelo menos 29 pessoas.