Milhares de fiéis estão em encontro da Assembleia de Deus no DF

Fiéis evangélicos estão reunidos, desde sábado (1/3), no 42° Congresso da União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília (Umadeb), que vai até terça-feira (4/3), no Pavilhão do Parque da Cidade. O objetivo do encontro, que se realiza durante o carnaval, é que a comunidade dessa denominação religiosa aproveite o feriado de uma forma diferente, longe da agitação do carnaval de rua, em clima de paz, tranquilidade e espiritualidade.

O evento da Umadeb recebe pessoas vindas de várias partes do Brasil e também de outros países, como França e Estados Unidos, entre outros. Segundo os organizadores, estão previstos sete cultos que contarão com 15 mil participantes. Segundo representantes da Assembleia de Deus, mesmo sendo voltado para o público jovem, o congresso é para todas as idades.

Beatriz Rodrigues, 21 anos, conta que participa desde que eu nasceu. "É muito bom para poder celebrar ao Senhor, em meio a tantas festas que acontecem no carnaval", garante

Mariana Peixoto, 24, participa do Umadeb há oito anos, e é voluntária desde 2022. "Eu gosto muito porque a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Não saímos daqui da mesma forma que entramos. É um lugar incrível, é uma experiência única, só vindo pra poder tentar explicar", diz.

Ruan Henrique Moreira também é voluntário , e tem ajudado em vários congressos "Desde pequeno, eu venho com os meus pais, e há 3 anos também tenho a oportunidade de trabalhar aqui. É fantástico, é uma forma de poder cooperar, além de adorar. A cada ano só melhora, é uma atmosfera espiritual, surreal, é muito mais do que nós pensamos e planejamos", explica.