Walter Salles recebe estatueta do Oscar e agradece ao cinema brasileiro 

O Brasil ganhou o primeiro Oscar na noite deste domingo (2/3). Ao subir no palco para receber o prêmio de Melhor filme internacional, ovacionado de pé pelo teatro Dolby, Walter Salles fez questão de agradecer em nome de todo o cinema brasileiro. “Muito obrigado primeiro, pelo cinema brasileiro”, discursou o primeiro cineasta brasileiro a empunhar um Oscar.

O prêmio de Ainda estou aqui foi entregue pela atriz Penélope Cruz. O diretor brasileiro fez questão de dedicar a estatueta as mulheres que rondam a história desse filme e desse Oscar do Brasil. “Isso vai para uma mulher que após uma perda decidiu não se dobrar, isso vai para Eunice Paiva”, disse. “Esse vai para Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, complementou o diretor.



















































O longa derrota Emília Peréz, Flow, A garota da Agulha e A semente do fruto sagrado. O filme ainda concorre a Melhor filme e Fernanda Torres concorre a Melhor atriz.

Com campanha excepcional, o longa de Walter Salles somou mais de trinta prêmios, nacionais e internacionais, no decorrer na temporada. Ainda estou aqui conta a história de Eunice Paiva que precisa seguir e cuidar de sua família após o sumiço do marido, Rubens Paiva. A trama é baseada no livro de mesmo nome do autor Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice.

Antes de Ainda estou aqui, o último filme indicado a categoria de Melhor filme internacional foi Central do Brasil, em 1999. O país apareceu na premiação com O que é isso, companheiro? (1998) de Bruno Barreto, O quatrilho (1996) de Fábio Barreto e a primeira indicação foi com O pagador de promessas (1963) de Anselmo Duarte.



<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>