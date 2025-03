Carnaval de Brasília: Bloco Concentra mas não sai faz folia para crianças e adultos

Com diferentes opções de comida e brinquedos infláveis para as crianças, o Concentra Mas Não Sai coloriu de confete o estacionamento do Minas Tênis Clube, que se encheu de famílias curtindo o segundo dia do bloco. Com suas duas filhas, Laura, de 4 anos, e Jasmine, 3, o servidor público Erlon Cardoso, 45, veio nos dois dias do evento.

“É perfeito para quem tem filhos, porque tem como colocar cadeiras de praia e sentar, muitas opções de food truck e é seguro”, contou. Segundo ele, as meninas, mesmo bem novas, já amam curtir o carnaval. “Elas se divertem, já fomos em outros dois blocos hoje e elas aproveitam tudo, ficam pulando e dançando”.

Daniela Padinha e Edhil de Asis encararam com bom humor as dificuldades de saúde nas fantasias (foto: MInervino Júnior/CB/D.A/Press)

Embora no Concentra tenham muitas famílias com crianças, o bloquinho também alegrou os adultos, com opções de drinks e shows que trouxeram a alegria dos ritmos carnavalescos ao público. A secretária-executiva Daniela Padilha, de 48 anos, veio com o marido, o empresário Edhil de Assis, ao festejo. “A gente é sócio do Minas, então estacionamos lá dentro e viemos curtir aqui. Conheço o bloco desde o ano passado e já estava esperando ansiosa por essa edição”, disse.

Com fantasias criativas e combinando, os dois tornaram as dificuldades uma alegria. “Eu sou paciente bariátrica e ele é pré diabético. Se eu comer doce eu passo mal, e a nutricionista dele não libera açúcar”, brincou Daniela.