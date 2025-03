Atropelamento deixa um morto na BR 070, em Ceilândia

Na noite do último domingo (2/3), ocorreu um atropelamento na altura do posto avançado da Polícia Rodoviária Federal no km 16, em Ceilândia Norte.

O Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal foi acionado e ao chegarem no local do ocorrido, se depararam com uma ambulância — de empresa privada — prestando os primeiros socorros à vítima.

A vítima do atropelamento é um homem — identidade não identificada — que foi atendido no protocolo de trauma pelos bombeiros. No momento do atendimento, os bombeiros observaram que a vítima apresentava ferimentos graves e a ausência de sinais vitais, sendo constatado seu óbito no local.

O veículo envolvido no acidente, um Polo de cor preta, era conduzido por um outro homem — identidade não revelada — que foi atendido e avaliado pelos militares. O motorista do veículo não precisou ser transportado para uma unidade hospitalar pois não apresentava ferimentos.