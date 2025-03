Baratona agita segunda-feira (3/3) no Parque da Cidade

A segunda-feira (3/3) de carnaval começou movimentada no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. O local recebeu mais uma edição do bloco Baratona, que reuniu foliões de todas as idades em uma celebração alegre e musical.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento foi realizado no estacionamento 12 do Parque da Cidade, onde foram montados palco, tendas de alimentação e áreas de convivência. Famílias e grupos de amigos compareceram e compartilharam momentos de descontração ao som de bandas locais que tocaram clássicos do axé e marchinhas tradicionais.

Ana Luisa Cruz, de 17 anos, é uma uma entusiasta do carnaval de Brasília. Moradora do Cruzeiro, ela diz que frequenta os blocos da região desde os dois anos de idade. Este ano, ela levou suas companheiras inseparáveis: as cadelinhas Zoe e Marcelina. "Elas adoram eventos, mas a gente procura ficar um pouco afastada da multidão para que elas não fiquem com medo. Estou gostando muito de tudo", declara a jovem, ao lado de sua mãe, Iris Neide.

Ana Carolina, 38, moradora de Santa Maria, curtia o Baratona com sua filha, Ana Laura, 4, e a mãe, Estela Oliveira, 62. "Achei bem legal a triagem na entrada, que é importante para garantir a segurança de todos, tanto das crianças quanto dos adultos", comenta Ana Carolina, destacando a organização do bloco e a preocupação com todos, especialmente com as crianças.

Para Estela, o bloco é um espaço onde as famílias podem se divertir sem preocupações, graças ao cuidado com a infraestrutura e planejamento. E convida: tem que vir pra cá e aproveitar, porque a molecada vai adorar".