Vídeo: Galinho de Brasília faz Esplanada pular no ritmo do frevo

Uma explosão de cores, música e alegria tomou a Esplanada dos Ministérios na tarde desta segunda-feira (3/3), com o desfile do tradicional bloco Galinho de Brasília. Inspirado no famoso Galo da Madrugada de Recife, o Galinho arrasta multidões na capital federal há mais de três décadas, celebrando as raízes pernambucanas e a diversidade cultural brasileira.

O evento teve início às 16h, com concentração no Gran Folia, localizado na Esplanada dos Ministérios. Músicos vindos de diversos polos do frevo no país garantiram a autenticidade e a energia das apresentações, com destaque para a apresentação da Orquestra Popular Marafreboi, que animou o dia de todos que estavam no local.

Silas Teodoro e Gisele Torres, ambos de 37 anos, são um casal que representa a alegria e a tranquilidade do Carnaval de Brasília. Moradores do Gama, eles escolheram o bloco Galinho para curtir a folia este ano, atraídos pelo ambiente familiar e pela presença de muitas crianças. "Eu gosto da criançada, do ambiente familiar, descontraído, das bolhas, isso me atrai demais, acho muito divertido", comenta Silas.

De acordo com Gisele, o que mais chamou a atenção foi a segurança e a organização do evento. "Eu sempre ouvi dizer que os blocos não têm muita segurança, mas eu vi que está tudo muito seguro, para a família toda, para todas as idades. São blocos mais tranquilos, e esses aqui estão dando exemplo”, diz.

O casal também se destacou pelas fantasias criativas que escolheram para cada dia de folia. No primeiro dia, Silas foi Pedro, do Castelo Rá-Tim-Bum, enquanto Gisele optou por Penélope Charmosa. No bloco Galinho, eles apareceram como Cosmo e Wanda, do desenho animado Os Padrinhos Mágicos. "É uma fantasia que todo mundo conhece. As pessoas reconhecem, pedem pra tirar foto. É bem divertido", explica Silas.

Para aqueles que ainda estão em casa, Silas e Gisele têm uma recomendação especial: "Recomendo vir, o ambiente está bem tranquilo. Tem pra todas as idades. Eu vi gente de 16 a 70 anos. Tá muito diverso e inclusivo. Estamos amando”, concluiu Gisele.