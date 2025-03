Jovem foi morto a tiros pelo amigo de infância no Gama

Payblo Bueno Zica Junior, 20 anos, foi morto a tiros pelo seu amigo de infância neste sábado (1/3). O homicídio ocorreu na Quadra 40 do Setor Leste, no Gama e o suspeito, identificado como Crystian Athaide Ferreira de Faria, permanece foragido. De acordo com testemunhas, a vítima e o assassino tiveram uma relação de amizade e até moraram juntos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As câmeras de segurança próximas ao local do incidente, mostraram que Payblo chegou por volta das 22h30 para encontrar Chrystian em um carro de aplicativo na residência da sua avó, situada na Quadra 43 do Setor Leste no Gama. Após sair do veículo, os dois se cumprimentam e permanecem conversando em frente a casa da avó de Payblo, andam até a área comercial e retornam para o lugar que estavam.

Os dois continuaram caminhando e circulando pelas vias do Setor Leste. Quando ambos aparentemente estavam voltando para a casa da avó, Chrystian atrai ele para um beco e efetua os disparos com uma arma. As imagens registradas nas câmeras de segurança mostram que Payblo retorna alvejado, correndo pela via até que cai no chão, vindo a óbito

A polícia foi acionada às 23h31 e, ao chegar no local, se depararam com a vítima sem sinais de vida, caída no solo. Foi solicitada a perícia criminal do caso e a remoção do cadáver do local. O autor do crime fugiu em direção a entrequadra 39/40 e não retornou ao local.

Veja o vídeo que registra momentos antes do homicídio:



style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"

allowfullscreen

title="Dailymotion Video Player"

allow="web-share">