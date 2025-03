Carnaval de Brasília: veja a programação dos bloquinhos para hoje (3/3)

Sim, a semana começou. Segundona na veia para muita gente. Para outros, uma extensão do fim de semana e sinônimo de folia. O período da manhã está liberado para os foliões se recuperarem da farra. Mas, logo no inicídio da tarde, começa tudo de novo! Tem bloquinho nas ruas do Distrito Federal. Então, respira, revisa o kit folião e bora festejar. Veja a programação oficial completa. Abaixo, o que vem por aí nesta segunda-feira (3/3).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Programe-se!

Bloco DesMaiô

Horário: 12h às 18h

Local: Galeria dos Estados - Circuito Brasília em Folia - Gran Circular

Bloco das Divinas Tetas

Horário: 12h às 20h

Local: Museu Nacional da República.

Bloco Deficiente é a Mãe

Horário: 13h às 18h

Local: Feira da Torre de Brasília - Tenda da praça de alimentação

Bloco do Amor

Horário: 14h às 20h

Local: Via S2 - Atrás do Museu - Asa Sul - Brasília DF.

Baratona 2025

Horário: 13h às 20h30

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

Concentra Mas Não Sai

Horário: 16h às 22h

Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube

Bloco Pagodão Delas

Horário: 14h às 18h

Local: Setor Carnavalesco Sul

Grêmio Recreativo da Expressão Nordestina - Galinho de Brasília

Horário: 16h às 22h

Local: Gran Folia, no Eixo Monumental, próximo à Rodoviária

Riacho Fundo

Bloco Samba Flores

Horário: 16h às 23h

Local: Estacionamento ao lado da Administração Regional, Riacho Fundo I.