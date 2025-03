Rebanhão: Católicos celebram a fé e agradecem por bênçãos

Por Bárbara Xavier* e Leonardo Rodrigues* — Milhares de fiéis foram ao Ginásio Nilson Nelson, ontem, para louvar e agradecer por bênçãos no 39° Rebanhão. O evento, que segue até hoje, recebe cerca de seis mil pessoas por dia. Neste ano, o público dispõe de um espaço exclusivo para evangelização de crianças e adolescentes, o Rebainho e o Adolesantos.

Os adultos também têm um local reservado para essa finalidade, com a participação de sacerdotes de diversas paróquias do Distrito Federal. A programação geral inclui apresentações artísticas, momentos de cânticos e oração, e pregações.

Edson Nascimento Ribeiro, 40 anos, morador de Goiânia, junto com seus dois filhos. Uma empresa que passa de geração em geração,(Pedrinha Preciosa artigos religiosos), encantando as crianças que passam. (foto: Leonardo Rodrigues CB)

Maria do Socorro Feijó, de 65 anos, sempre vai ao evento para atuar na organização. "Estou achando maravilhoso. Estamos trabalhando para Jesus, por meio de nossas orações. É um Bárbara Xavier*, Leonardo Rodrigues* a graça o Rebanhão acontecer todo ano", afirmou a moradora de Taguatinga.

Maria do Socorro Feijó, de 65 anos e moradora de Taguatinga, "- Sempre participo do evento para trabalhar e apreciar." (foto: Leonardo Rodrigues CB)

Pai de seis filhos e com o sétimo a caminho, o autônomo Edson Nascimento Ribeiro saiu de Goiânia com dois deles para ajudá-lo na venda de artesanato — naninhas católicas, com figuras de santos — produzidas pela mãe dele. Mas a motivação não é apenas comercial. A família participa do Rebanhão. Sobre os produtos, ele comentou da importância para os pequenos católicos."A gente sentiu necessidade de trazer esse material, porque a maioria das lojas não têm, é muito volumoso. As crianças passam, olham e ficam encantadas", destacou.

02/03/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. 39º Rebanhão de Brasilia. (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Confira a programação desta terça-feira (4/3):



Manhã

7h30: Terço

8h: Momento Mariano

8h10: Animação e oração

8h50: Pregação

9h45: Comunicação de Palco

9h55: Intervalo

10h20: Animação e oração

10h40: Palavra inspirada

11h: Adoração

12h: Comunicação de palco



Tarde

12h10: Intervalo

13h: Apresentação musical

13h45: Apresentação do Ministério de Música e Artes

13h55: Testemunho

14h: Animação e oração

14h30: Pregação

15h40: Comunicação de palco

15h55: Intervalo

16h30: Santa Missa

18h: Encerramento

*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso





