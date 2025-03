Trio elétrico do Pacotão arrasta multidão na contra mão de tudo

O trio elétrico do Pacotão ganhou as ruas, na tarde desta terça-feira (4/3), levando uma multidão animada em direção ao Gran Folia, espaço montado para os blocos de carnaval no centro de Brasília. Com marchinhas recheadas de críticas políticas afiadas, o cortejo manteve a tradição de andar na contramão da W3. Essa inversão, que marca o bloco há décadas, se deu tanto no sentido do trajeto quanto no espírito de protesto.



Entre foliões fantasiados, bonecos caricatos e faixas com frases provocativas, o público e os músicos avançavam, lentamente, sob o embalo de clássicos carnavalescos e composições que satirizavam figuras políticas. “Geisel, você nos atolou/ O Figueiredo também vai atolar/ Esse governo já ficou gagá”, dizia o verso de uma melodia que fazia alusão aos ex presidentes Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista Figueiredo (1980-1985). Ambos, generais do Exército, foram os últimos governantes impostos pela ditadura militar, iniciada em 1964.

No meio da multidão, algumas pessoas seguravam cartazes pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022). Outras cantarolavam paródias musicais sobre a cena política nacional. “O Pacotão é isso, é alegria e protesto ao mesmo tempo”, comentou um folião.