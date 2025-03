Homem morre espancado no Sol Nascente

Um homem, que não teve seu nome divulgado pelas autoridades, foi morto, nesta terça-feira (4/3), por espancamento em uma via no Sol Nascente. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, de 52 anos, teve afundamento de face e sofreu parada cardiorrespiratória.

Os militares tentaram reanimar o indivíduo por cerca de 50 minutos, porém ele não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida no local. Ainda são desconhecidos os motivos que provocaram a violência e nem quem seria o culpado do crime.