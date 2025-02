Jovem de 27 anos é assassinado no Sol Nascente na noite deste sábado (15)

Um jovem de 27 anos foi assassinado na noite deste sábado (15/2), na Quadra 202, do Setor Habitacional Sol Nascente. A vítima foi encontrada com diversas perfurações pelo corpo, provavelmente de facadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não há detalhes sobre a motivação do crime.

No entanto, segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que foi acionada para a ocorrência, houve uma briga no local da ocorrência entre a vítima e outra pessoa.

O suspeito de assassinar o jovem está foragido. O caso, agora, está sob os cuidados da 15ª Delegacia de Polícia, que está localizada na região de Ceilândia.