Carnaval de Brasília: Multidão colorida do Pacotão toma Rodoviária do Plano

04/03/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2025. Bloco do Pacotão fantasia do ex presidente Bolsonaro Preso. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

De cima, a imagem impressiona: uma onda de foliões fantasiados, cartazes irreverentes e confetis multicoloridos avança pela Rodoviária do Plano Piloto, transformando o coração de Brasília em um mar de festa e protesto. O Pacotão, bloco mais tradicional da crítica política no carnaval da capital, arrastou milhares de pessoas ao passar pelo local, levando consigo marchinhas provocativas e o espírito contestador que marca sua história.

O vai e vem dos ônibus e pedestres deu lugar ao batuque contagiante e às letras afiadas, enquanto passageiros e comerciantes paravam para observar a cena. Lá de cima, no viaduto central, era possível ver o cortejo serpenteando pela pista, com bandeiras tremulando e foliões de todas as idades dançando sob o céu azul do fim de tarde. Entre gritos de "Sem anistia!" e fantasias satíricas, o bloco reafirmou sua essência de resistência e humor, arrancando aplausos e risadas de quem passava.

Ao atravessar a Rodoviária, o trio elétrico seguiu em direção ao Gran Folia, acompanhado por uma multidão que parecia não ter pressa de ver o fim da festa. "Essa vista aqui de cima é Brasília em sua melhor forma: gente na rua, ocupando a cidade com alegria e consciência", comentou Kissiva Silva, 37, olhando a cena do alto do viaduto.