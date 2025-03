Curso sobre proteção de dados abre vagas para militares e servidores

Por Bárbara Xavier*—Com início no dia 31 de março, e uma carga horária de 20h, um curso destinado à proteção de dados e organizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) vai abordar penalidades e aplicações no serviço público contida na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). São três módulos, sendo que o primeiro vai explicar os conceitos fundamentais da legislação, os princípios e direitos dos titulares dos dados. O curso é destinado a militares e a servidores públicos da administração direta e indireta.

O segundo e o terceiro módulo trazem uma explicação sobre quem são os agentes responsáveis, quais são as penalidades previstas e quais os desafios da implementação LGPD no serviço público.

Alberto Peres Neto, chefe da Unidade de Inovação da Casa Civil, afirmou que o Governo do Distrito Federal mantém seu compromisso com a segurança da informação e a privacidade dos dados pessoais por meio da capacitação contínua de seus profissionais. “A abertura deste curso representa um passo fundamental para a consolidação da cultura de proteção de dados na administração pública, assegurando que servidores e agentes públicos atuem de forma alinhada às diretrizes da LGPD”, destaca.

Para realizar a inscrição, acesse o link.