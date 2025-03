Sesc realiza consultas gratuitas para mulheres na Rodoviária do Plano Piloto

Por Roberta Leite*—A partir desta quinta-feira (6/3) e até o dia 19 de março, o Sesc-DF promove o “Março da Saúde da Mulher”, ação que faz parte da celebração do Dia Internacional da Mulher. A iniciativa tem como objetivo oferecer consultas e exames gratuitos para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar da população feminina do Distrito Federal.

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 14h30, de segunda a sexta-feira, nas unidades móveis da instituição. As unidades estarão estacionadas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto.

Oitenta senhas serão distribuídas diariamente para os seguintes serviços: atendimento com médico da família, consulta de enfermagem, coleta de exame preventivo Papanicolau, mamografia, consultas oftalmológicas, inserção de DIU e consultas de nutrição.

As mulheres que receberem uma senha de atendimento também poderão participar de palestras sobre educação em saúde, orientações dermatológicas e cuidados femininos. Além disso, receberão serviços de design de sobrancelhas e tranças.

A campanha faz parte do “Março Lilás”, que tem como objetivo promover a saúde da mulher e conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer do colo de útero.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel