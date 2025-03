Após denúncias de atendimento precário no HRT, GDF contrata 50 médicos temporários

Nesta terça (15/10), às 19h, no estacionamento da Oncologia no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), ocorrerá uma cerimônia para homenagear idealizadores e participantes do projeto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um total de 50 médicos neonatologistas foram contratados temporariamente para suprir uma lacuna no sistema público de saúde do Distrito Federal. A contratação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). De acordo com a portaria, os médicos trabalharão a carga horária de 20 horas semanais pelo período de 12 meses, prorrogável por igual período.

A medida vem após denúncias de superlotação e condições críticas no Centro Obstétrico do Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-DF) havia fiscalizado o local durante o feriado de carnaval e presenciou seis bebês aguardando vaga na UTI Neonatal, sem previsão de atendimento. Veja vídeo: