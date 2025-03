Em almoço, Ibaneis reforça estrutura para eventos religiosos

Na tarde desta quinta-feira (6/3), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), almoçou com líderes da Igreja Católica, para tratar sobre as festividades religiosas de 2025 na capital do país. O evento contou com a participação do arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar.

Em seu discurso, Ibaneis disse que o objetivo do encontro é mostrar o carinho que o GDF tem pela religião católica, assim como por todas as religiões. “No início do nosso governo, em 2019, recriamos a assessoria religiosa. Precisamos ter um canal aberto com a igreja”, pontuou.

O governador ressaltou que o GDF precisa se preparar para dar estrutura para que os religiosos possam fazer os eventos. “Além disso, algumas reformas são necessárias e estacionamentos precisam ser feitos”, comentou Ibaneis Rocha.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo local, a assessoria religiosa do governo será reforçada. “Isso para que eles não só recebam os líderes no Palácio do Buriti, mas para que visitem todas as igrejas e colham as reais necessidades de cada uma e o governo incentive as melhorias necessárias”, anunciou

Dom Paulo Cezar disse que o GDF tem sido sempre parceiro da arquidiocese. “O senhor (Ibaneis) vive a verdadeira laicidade do Estado, dando todas as condições para que a igreja católica possa exercer sua missão com liberdade”, afirmou. “É essa parceria bonita que dignifica a sociedade e a igreja, nos fazendo exercer com beleza, a nossa missão”, destacou.