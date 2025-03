Homem suspeito de estuprar a própria neta, de 10 anos, é preso em Goiás

Por Leonardo Rodrigues*

Na última sexta-feira (26/02), a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Valparaíso, cumpriu um mandado de prisão de um homem, de 46 anos, acusado de estupro de vulnerável.

A vítima é uma criança de 10 anos, neta do suspeito, que após uma conversa com o avô em um aplicativo, o denunciou para a mãe. Confira a troca de mensagens:









Após a mãe da vítima verificar o celular, percebeu que existiam vários arquivos deletados pelo suspeito e, logo após, juntamente com o padrasto, decidiram se passar pela criança na rede social. Durante essa conversa, o avô mandou uma imagem sexual explícita, que foi capturada pelo padrasto antes de ser apagada.

O celular foi entregue, junto com os prints das interações, à PCGO. A autoridade responsável resolveu prender preventivamente o homem, baseada na gravidade das informações coletadas.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, mais de 400 mensagens foram excluídas, a maioria em tons sexuais, onde a vítima simulava diversos atos sexuais, filmando suas partes íntimas. O fato aumentou a suspeita de que as imagens seriam usadas para alimentar a pedofilia nas redes sociais.

Assim que a medida foi deferida, a PCGO começou a investigar a localização do suspeito, que desconfiado, não compareceu mais ao trabalho, assim que perdeu o contato com a neta. Após o trabalho da polícia, o avô foi localizado e preso por estupro de vulnerável na véspera do Carnaval, sendo encaminhado ao Poder Judiciário.

O Disque-Denúncia para suspeitas de abuso contra crianças e adolescentes é 197. Caso desconfie, ligue e denuncie. As ligações são sigilosas.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado