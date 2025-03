Manhã fria no DF faz brasilienses tirarem o casaco do armário

Os brasilienses foram pegos de surpresa na manhã desta quinta-feira (6/3) com uma forte ventania e precisaram tirar os agasalhos do guarda-roupa. Após dias de calor, os ventos atingiram diversas regiões da capital e fizeram com que a sensação térmica ficasse mais fria, apesar das temperaturas ainda elevadas.

A mudança repentina no clima obrigou populares como o gerente comercial Caleb Silva, de 21 anos, a usar o casaco logo de manhã. “Eu já sou friento. Então, quando amanhece assim, já sofro um pouco mais”, contou ao Correio. Ele ainda aproveitou para apostar no estilo. “Às vezes a gente sente mais estiloso e bonito com casaco. Então, calhou bem”, brincou.

A surpresa também chegou para Davidson Silva dos Santos, que teve que vestir os filhos Maria Júlia, 3, e Ezequiel, 1, com roupas mais quentes antes de sair para uma consulta médica com as crianças. “Não estava preparado, porque uma hora faz calor, outra hora já faz frio. Hoje amanheceu assim, mas até que é bom”, disse.

Patrícia Pereira, de 36 anos, que trabalha com atendimento ao público, se preparou logo ao acordar. “Levantei, vi as portas batendo e falei: hoje vai fazer frio”, relatou. Ela reforçou que prefere o clima mais ameno. “Gosto mais do frio do que do calor. No frio, a gente coloca uma roupinha e resolve. No calor, não tem como fugir”, explicou.

Tempo no DF

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada foi de 18°C na Estação Meteorológica do Gama, mas a previsão é de máxima de 30°C ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas nesta quinta (6/3).

De acordo com Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, a sensação de frio é causada, principalmente, pela ventania. “Os ventos fortes estão roubando calor da pele, o que faz com que as pessoas sintam o clima mais frio do que a temperatura real. A sensação é mais agradável, mas a temperatura continua alta”, explicou ao Correio.

O especialista destacou que as condições climáticas devem se manter assim até o fim de semana, com calor e chuvas fracas. Já uma mudança mais significativa pode ocorrer apenas no final da próxima semana, quando há previsão de chuvas mais intensas. Até lá, os brasilienses seguem alternando entre o casaco e o guarda-sol.