Caminhonete colide contra poste e derruba estrutura em Samambaia

Uma caminhonete GM S10, branca, colidiu contra um poste de iluminação pública na avenida principal de Samambaia, na QS 118, conjunto 8. Depois da batida, a estrutura de energia caiu e uma das faixas precisou ser interditada para os reparos na via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h18 desta quinta-feira (6/3), mas o condutor, um homem de 68 anos, não teve ferimentos graves e recusou o transporte para o hospital.

Para garantir a segurança na área, os bombeiros realizaram a gestão de riscos e acionaram a Neoenergia para lidar com os danos na rede elétrica. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi chamada para a ocorrência. Devido ao acidente, uma das faixas de rolamento precisou ser interditada temporariamente. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas.