Zebrinhas terão três linhas circulares no Park Way a partir de segunda (10/3)

A partir da próxima segunda-feira (10/2), os ônibus do serviço de transporte de vizinhança, conhecidos como zebrinhas, começam a circular na região administrativa do Park Way. Três linhas foram criadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) para atender os usuários do transporte público coletivo da região.

A zebrinha terá um total de 97 viagens por semana, circulando todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. As novas linhas irão substituir outras linhas que circulam pela região. A linha 0.026 substituirá a 073.3, a 0.027 a 073.4, e a 0.028, a 073.5. O ponto de partida dos veículos será na área externa da Estação Park Way.

“Com o Park Way, já são 16 localidades atendidas pelo Zebrinha, que é um veículo mais rápido, apropriado para deslocamentos nas vias internas das regiões administrativas, oferecendo à população um transporte confortável para seus acessos aos serviços públicos de saúde, escolas e ao comércio, com possibilidade de integração com várias linhas de ônibus e o BRT”, afirmou o secretário titular da Semob, Zeno Gonçalves.