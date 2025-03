Previsão do tempo DF: fim de semana de céu aberto e temperaturas altas

O clima em Brasília deve continuar firme e ensolarado durante todo o fim de semana. Após um amanhecer menos frio do que no dia anterior e sem a ventania registrada anteriormente, esta sexta-feira (7/3) terá máxima de 31°C e mínima de 18ºC. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 35%, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a meteorologista Dayse Moraes, as condições devem permanecer estáveis nos próximos dias. "O céu está mais aberto e continua assim no final de semana também", explicou ao Correio. Para a próxima semana, há previsão de mudanças, com possibilidade de chuva. No entanto, segundo a especialista, ainda não há certeza sobre o volume e a distribuição das precipitações.

A condição de tempo aberto se mantém ao longo do sábado e do domingo, proporcionando dias ideais para os brasilienses que desejam praticar atividades ao ar livre, como caminhadas em parques e passeios em família.