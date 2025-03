Mulheres se mobilizam e cobram creches públicas na Estrutural

A Rede EntreElas, que busca garantir oportunidades entre mulheres do Distrito Federal, promove uma ação especial para mobilizar assinaturas em prol da construção de creches públicas nas periferias da capital. A iniciativa ocorre nesse sábado (8/3), Dia Internacional da Mulher, na Estrutural. O objetivo é fortalecer políticas de assistência à primeira infância e apoiar mães trabalhadoras do DF.

A ação, em apoio a um projeto de lei de iniciativa popular que busca garantir a destinação de parte do orçamento à construção dos Centros de Educação da Primeira Infância (CEPIs), foi idealizado pela advogada Gisele Flügel Mathias. "Esta iniciativa visa reparar um déficit de mais de 22 mil crianças entre 0 a 5 anos sem a assistência essencial de um sistema de acolhimento e educação do DF para que as mães possam trabalhar com segurança e tranquilidade", destaca.

Gisele lembra que a iniciativa surgiu na Estrutural, pois não estão previstos projetos de construção de CEPIs na região. "Enquanto no Lago Norte, há três creches públicas", pontua. "Na ausência de ações mais firmes e concretas daqueles que governam, nós mesmas decidimos, por meio de um direito popular, priorizarmos uma política pública efetiva para que as mulheres possam ter o direito de viver e trabalhar em paz, principalmente as mais vulneráveis, sabendo que seus filhos estarão seguros", completa a advogada.

Engajamento popular



A mobilização, segundo o grupo, é significativa para as mulheres que enfrentam diariamente a dificuldade de conciliar trabalho, estudos e maternidade. Para Rosi Salles, coordenadora da Rede EntreElas e liderança comunitária na Estrutural, "este projeto de lei traz vida para a realidade das mães e cuidadoras. Precisamos que a vida das mulheres seja a principal força e compromisso deste nosso tempo", ressalta.

A campanha de assinaturas marca o início de uma série de ações de mobilização. Juliana de Andrade, uma das organizadoras da iniciativa, reforça a importância do engajamento popular. "Mais atividades de mobilização e consciência sobre a importância das creches públicas para a vida das mulheres serão realizadas. É uma missão fazer com que este projeto de lei seja vitorioso no DF. Inclusive, para que cada mãe, mulher e cidadã possa ter mais consciência sobre seu poder no mundo — inclusive o de propor leis de iniciativa popular."

Além de recolher assinaturas, a ação garantirá um espaço de escuta, afeto, articulação e cuidado entre as mulheres da Estrutural, além de marcar o recomeço dos trabalhos da Rede EntreElas em 2025. Os pontos de coleta de assinaturas serão espalhados pela comunidade. Para assinar e apoiar a iniciativa, basta comparecer aos locais da mobilização ou acessar.