Batida entre carro e ônibus acaba em injúria racial e desacato

Uma colisão entre um carro e um ônibus, em frente à parada no ParkShopping, terminou em confusão, nesta sexta-feira (7/3). Segundo a Polícia Militar (PMDF), a motorista do veículo particular teria se exaltado após o acidente, iniciando uma discussão acalorada com passageiros do coletivo.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que patrulhava a área, respondeu à ocorrência. Durante o atendimento, passageiros do ônibus alegaram ter sido alvo de injúria racial por parte da condutora do carro. A situação se agravou com a chegada do marido da motorista, que, demonstrando nervosismo, resistiu à intervenção policial e desacatou os agentes.

Diante dos relatos de injúria racial, resistência e desacato, a motorista do carro foi detida e encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Três passageiros do ônibus, que se apresentaram como vítimas, também foram conduzidos à unidade para prestar depoimento. O marido da condutora também foi detido e levado à delegacia pelos crimes de resistência e desacato.