Homem é preso depois de bater e ameaçar cortar orelhas de ex-companheira

Um homem foi preso Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta quarta-feira (5/3), nas proximidades de um supermercado na região do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), acusado de violência doméstica. A vítima contou que estava em uma parada de ônibus quando foi surpreendida com socos e tapas, o que resultou em um corte no lábio. O agressor teria dito que iria "cortaria as orelhas" dela.

Durante a abordagem, a mulher informou que o suspeito responde por dois homicídios em Rondônia e que poderia ter um mandado de prisão em aberto, o que foi confirmado pelos policiais em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e de Prisões (BNMP). As equipes foram até a residência do casal, que fica em um local de difícil acesso. Foram realizadas buscas a pé, que contaram com o apoio de uma aeronave da corporação para patrulhamento aéreo.

O suspeito foi localizado dentro de um barraco e , após abordagem, submetido a revista pessoal. Diante do flagrante de violência contra a mulher e da existência do mandado de prisão, o homem foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Durante o trajeto, ele proferiu insultos contra os policiais e desferiu chutes no compartimento da viatura, tentando depredá-la. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no âmbito da Lei Maria da Penha, além de desacato contra a equipe policial e cumprimento do mandado de prisão.