Vídeo: em menos de 24 horas, dupla invade conveniência 3 vezes e acaba presa

Em menos de 24 horas, dois criminosos invadiram uma mesma conveniência de um posto de gasolina localizado na BR-070, em Taguatinga. Numa das tentativas, a dupla ameaçou os funcionários com um simulacro de arma de fogo e os manteve aos fundos do comércio. Nesta sexta-feira (7/3), policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) chegaram ao encalço dos autores.

O primeiro ataque ocorreu na madrugada dessa quinta-feira (6/3), quando os dois jogaram uma pedra no vidro da loja para tentar entrar e subtrair garrafas de bebidas alcoólicas. No mesmo dia, à tarde, eles voltaram ao local e anunciaram um assalto. Renderam os trabalhadores e levaram bebidas.

Nesta madrugada, eles voltaram a furtar o comércio, quebrando o vidro e levando garrafas de bebidas. “Iniciamos as diligências e analisamos as filmagens que levaram a prisão em flagrante dos autores. Eles foram localizados em Ceilândia e afirmaram que estavam sob efeito de drogas no momento dos crimes”, afirmou o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.

Os dois têm 19 anos e acumulam antecedentes quando menores por furto, roubo e receptação.