Donos de bar usavam estabelecimento para vender drogas no Riacho Fundo

Um casal dono de um bar localizado no Riacho Fundo 2 foi preso pela Polícia Civil (PCDF) por traficar drogas no estabelecimento. Segundo as investigações, os suspeitos, de 59 e 28 anos, usavam a loja para vender os entorpecentes.

A operação Pacote Completo foi desencadeada pelos policiais da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) na noite desta quinta-feira (6/3). De acordo com a PCDF, as buscas foram feitas após o recebimento de várias denúncias de tráfico no local.

Durante as investigações, os agentes filmaram o comércio de drogas e abordaram um comprador, encontrando com ele o entorpecente recém-adquirido do dono do bar. No estabelecimento, foram encontradas porções de cocaína, maconha, um revólver calibre .38 com seis munições intactas e R$ 4.796 em espécie. O casal foi preso e autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O homem tem passagem por organização criminosa e teria vínculo com o Comboio do Cão, facção do DF.