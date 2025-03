Vai com as Profanas agita ressaca de Carnaval na Galeria dos Estados

Bloco Vai com as Profanas agita ressaca de carnaval no Dia da Mulher - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O fim de semana conta com alguns blocos, que permitem ao brasiliense um pouquinho mais de carnaval antes de se despedir até o próximo ano. Na Galeria dos Estados, o “Vai com as Profanas” reuniu foliões em uma celebração às mulheres, repleta de glitter e meia calça arrastão.

“Eu só tinha ido em outro bloco, que foi o Divinas Tetas, então amei a oportunidade de vir nesse e aproveitar um pouco mais”, relatou Thayná Felix, de 25 anos. Vestida de Pikachu, ela contou que viajou durante o feriado, por isso, perdeu um pouco do festejo brasiliense. “Sou suspeita para falar, porque o carnaval daqui é o único que já fui, mas eu adoro as comemorações daqui de Brasília. Acho realmente muito boas”, contou a goiana, que mora na capital há dez anos.

Thayna Felix, que só havia ido a um bloco nesse carnaval, aproveitou para curtir mais um dia de folia (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Com quase uma década de existência, o Bloco Vai com as Profanas celebrou o Dia da Mulher deste ano com um festejo que homenageia as mulheres. Com shows de, principalmente, artistas mulheres, como a banda Afocher; Capvivareta Repercussiva; Refazenda Beat; Dj Naju e Dj Libertina, o evento se considera um “território feminista e LGBTQIAPN+”, ao buscar o respeito a todas e todos, além da segurança contra assédios e qualquer tipo de preconceito.

“Carnaval é sobre diversidade, se não tem diversidade não é carnaval”, disse a foliã Claudia Bisco, de 34 anos. Acompanhada de sua namorada, Lilian Couto, de 33 anos, as duas curtiam juntas o restinho de folia. “Eu gostava mais quando os blocos eram nas quadras, mas mesmo assim, o carnaval de Brasília tem crescido muito e esse ano eu achei sensacional”, disse Claudia.

Claudia Bisco e sua namorada Lilian Couto foram juntas ao bloquinho (foto: Ed Alves CB/DA Press)