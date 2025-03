Ainda é tempo de carnaval! Confira a programação da ressaca da folia no DF

No Distrito Federal, o carnaval não acabou. Nos dias de festa que se passaram, a população espalhou alegria, vibração e euforia pelo quadradinho. Ainda em ritmo intenso de folia, neste fim de semana e no próximo, os brasilienses poderão aproveitar mais alguns bloquinhos de rua para se despedir de vez do período mais festivo do ano.

"Os blocos da ressaca vão dar o tom para que tenhamos muitos foliões que vivem em Brasília. Observei que vem muita gente de fora, e o povo que mora na capital não conhece a beleza da festa mais democrática que é o carnaval", afirmou Tereza Padilha, organizadora de um dos blocos de ressaca, o Carnapati.

O "até logo" das folias de carnaval foi o que motivou Leandro Lisboa, 20 anos, servidor público, a se planejar para ir aos blocos da ressaca. Ele foi para a festança fantasiado com o traje preto do Homem-Aranha e diz que pretende repetir a vestimenta. "É o encerramento de ciclo do período de carnaval. São dias ímpares no ano e devem ser aproveitados ao máximo porque é sempre bom sair da rotina. Vou manter a cultura de usar roupas diferentes do convencional, a fantasia se encaixa bem nisso", enfatizou.

Dayse Hansa, organizadora do bloco Vamos FullGil, que também está incluso na programação de ressaca do carnaval, explicou que será "para dar aquele grande gás de feliz ano novo e esperar o próximo carnaval chegar". O grupo tem a expectativa de aglomerar 12 mil pessoas com um repertório musical de MPB, prevalecendo em sua grande parte, já que a folia é em homenagem ao cantor Gilberto Gil. Em relação aos outros blocos da ressaca, Dayse garante que não muda muita coisa do carnaval tradicional: a diversidade cultural e musical prevalece e foliões podem continuar indo caracterizados.

Michelle Alves, 19, moradora do Mangueiral, fantasiou-se de Freddy Mercury prateado para entrar no clima do carnaval e, para se despedir da folia, vestirá novamente a fantasia. "Carnaval é um momento de descontração, é onde ficamos livres. Temos que aproveitar cada segundo até este período festivo se encerrar, e colocar uma fantasia e ir curtir com os amigos representa muito a cultura de festas do carnaval. Sou muito fã da banda Queen, vou me vestir de Freddy Mercury de novo porque muita gente pediu para tirar foto, adorei isso", relatou.





Serviço público

O programa "Vai de Graça" facilitou a vida de muitos brasilienses. Com o implemento da tarifa zero, a iniciativa permitiu mais de 2 milhões de viagens para os passageiros nesse carnaval, de acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade (Semob), Zeno Gonçalves.

Para o evento pós carnaval, o órgão ainda está definindo a programação. A Semob afirmou que a gratuidade nos dias da folia foi para o lançamento do programa. A medida da tarifa zero funcionará aos domingos e feriados, ou seja, ainda que não esteja confirmada a programação, os foliões que querem se despedir do carnaval podem utilizar o transporte público de graça no domingo.

Já a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou ao Correio que o planejamento para os eventos festivos pós-carnaval está sendo constituído com a participação dos organizadores, representantes dos órgãos envolvidos, e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). As reuniões ocorrem no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Até o momento, foram cadastrados 22 eventos em todo o DF para o período que se inicia amanhã.

A Polícia Militar (PMDF) vai realizar o reforço policial nos eventos previstos na área central e regiões administrativas. A corporação militar também irá atuar, em conjunto com o Departamento de Trânsito (Detran-DF), para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego para toda a população. O planejamento das interdições de trânsito para o fim de semana ainda está em fase de elaboração.

*Estagiários sob a supervisão de Patrick Selvatti

Sábado (8/3)



Bloco Infantil Carnapati

Das 8h às 12h, no Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano, Plano Piloto

Vai com as Profanas

Das 4h às 21h, na Galeria dos Estados, Plano Piloto

Bloco Vamos Fullgil

Das 15h às 22h, no Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano, Plano Piloto

Domingo

Bloco Manga Botânica

Das 14h às 22h, no Parque Vivencial do Jardim Botânico

Bloco CarnaFamília

Das 14h à 00h, no Vanguarda Shows e Eventos - Rua 1, Quadra 7, Lote 20, Residencial do Bosque, São Sebastião

Bloco Carnaval Delas

Das 15h às 22h, na Praça São Sebastião, St. Tradicional, Planaltina

15 de março (sábado)

Bloco Praga de Baiano - A Bahia é Aqui!

Das 10h às 16h, no CLN 205/206, estacionamento do Bloco D

Ressaca STZ, Não Acaba Nem Quando Termina

Das 14h às 19h

Na Vila Planalto, iniciando na Rua Maranhão, seguindo pelas ruas Pacheco Fernandes, da Praça, Dona Alzira de Jesus, do Açougue, da Fazendinha, do Campo, até finalizar na Rua da Igreja

Bloco Bora Coisar

Das 16h às 19h, no Setor Comercial Sul, Quadra 05, Prédio da OI

16 de março (domingo)

CarnaFlash

Das 16h à 1h, na Praça da Bíblia, Ceilândia

Os melhores de 2025 serão revelados hoje

O Prêmio CB Folia está na 8ª edição e reconhece a importância do carnaval na capital federal. Organizado pelo Correio Braziliense, pela TV Brasília e pela Clube FM, o concurso avalia o Melhor Bloco de Rua — Votação Popular (1º, 2º e 3º lugares), o Melhor Momento, a Melhor Fantasia Adulta e a Melhor Fantasia Infantil. Os vencedores serão conhecidos hoje, às 13h, quando o Correio realiza uma cerimônia em seu auditório para a entrega dos troféus. Haverá transmissão ao vivo pela TV Brasília.