Polícia prende homem tido como fornecedor de drogas no Paranoá

Polícia encontrou vasta quantidade de drogas com o criminoso - (crédito: PCDF/Divulgação)

A operação Trash Can da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) permitiu a prisão de um homem de 22 anos apontado pelas autoridades como fornecedor de drogas na região do Paranoá. A detenção, informada este sábado (8/3) pela corporação, foi efetuada por agentes da 6ª Delegacia de Polícia.

As equipes chegaram ao investigado por denúncias anônimas. Segundo a PCDF, para despistar e não chamar a atenção, o homem evitava contato com os compradores de drogas e costumava deixar porções em uma lata de lixo numa via da região administrativa. Ele solicitava, ainda, que colocasse o dinheiro dentro desse recipiente.

O modo de agir do acusado foi monitorado pela polícia, que presenciou quando ele — que não teve a identidade divulgada — deixava um pacote na lixeira. Isso, minutos após, foi recolhido por outra pessoa que os agentes acreditam ser um possível dependente químico.

Com o investigado, as equipes encontraram skunk, quase mil unidades de substância conhecida como “bala” (ecstasy/MDMA), além de porções de MDMA cristalizadas.