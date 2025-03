Roubo de bicicleta teria motivado assassinato de mulher em Planaltina

A mulher de 30 anos teria sido esfaqueada e morta em Planaltina (DF), na madrugada deste sábado (8/3), por uma ex-amiga. Segundo a Polícia Civil (PCDF), o motivo do crime seria vingança, após a vítima, Vanessa do Socorro Ferreira, ter roubado a bicicleta da autora, em 2024. A suspeita foi presa pelos policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) no próprio local do crime.

Ao Correio, o delegado-chefe da 16ª DP, Richard Moreira, deu detalhes da dinâmica do crime. De acordo com o investigador, horas antes do assassinato, Vanessa foi agredida por um grupo de pessoas no meio da rua, em Planaltina. Uma gravação feita por moradores mostra o ataque. Na ocasião, Vanessa e o companheiro foram agredidos com um objeto semelhante a um pedaço de pau.

A polícia, no entanto, apura se esse episódio de violência tem relação com o homicídio. O assassinato foi registrado quase três horas depois. “Tomamos conhecimento desse fato quase às 5h da manhã. O hospital entrou em contato falando que uma mulher havia dado entrada na unidade em estado gravíssimo ou já sem vida, e que poderia ser feminicídio”, explica o delegado.

Durante as diligências, os agentes estiveram na casa de Vanessa e encontraram marcas de sangue na porta e sinal de arrombamento. “Nessa investigação, uma mulher compareceu ao local em atitude suspeita. Foi questionado porque ela estaria ali, mas a pessoa deu respostas evasivas e tentou se retirar, mas foi levada à delegacia”, disse o delegado.

Confissão e motivação



A suspeita confessou ter matado Vanessa a facadas e indicou à polícia o local exato onde desferiu os golpes contra a vítima. A motivação, segundo a apuração policial, está ligada a um possível roubo de uma bicicleta cometido por Vanessa em 2024. A bicicleta, que pertencia à autora, teria sido trocada por drogas.

Na época do roubo, tanto Vanessa quanto a autora estiveram na delegacia para um registo de ocorrência. “Esse seria o motivo anterior do estopim desse crime que ocorreu na data de hoje”, frisou o delegado.

Presa, a autora responderá por homicídio qualificado.