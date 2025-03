Idosa de 65 anos morre ao colidir moto em barreira de proteção na EPMB

Uma idosa de 65 anos morreu ao colidir a moto em um guard rail (barreira de proteção) na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo ao Setor de Moteis, na Candangolândia. O acidente ocorreu por volta das 16h deste sábado (8/3) e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-DF).

Segundo os bombeiros, a mulher pilotava a moto quando perdeu o controle e colidiu contra a mureta metálica. Ao chegarem ao local, as equipes do CBMDF constataram que socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam os primeiros atendimentos. A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu

A via precisou ser interditada parcialmente para garantir a segurança das equipes de atendimento e a preservação do local. A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas.