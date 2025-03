Governador de Goiás lamenta morte de policial durante treinamento no DF

Por meio de sua conta no X, antigo twitter, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado se pronunciou sobre a morte do policial civil do Estado do Goiás, Rafael da Gama Pinheiro, lamentando o ocorrido.

“Com profunda tristeza, Gracinha e eu recebemos a notícia da morte do exímio policial civil Rafael da Gama Pinheiro. Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua esposa, Byanka Boni, sua filha, Olivia, demais familiares, amigos e toda a família da Polícia Civil de Goiás. Que Deus conforte seus corações e lhes dê força para enfrentar essa perda irreparável”, escreveu o governador.

Entenda o caso

Rafael morreu em um hospital particular em Brasília na madrugada deste domingo (9/3) após ter sofrido um mal súbito seguido de parada cardiorrespiratória durante treinamento com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) no dia 26 de fevereiro. O policial participava do curso Curso de Operações Táticas (COT) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e, após o ocorrido, foi encaminhado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), onde foi atendido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e encaminhado, posteriormente, para um hospital particular. Após 10 dias internado, Rafael não resistiu e faleceu.