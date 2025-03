Mestre Woo celebra 94 anos na Praça da Harmonia Universal

A Praça da Harmonia Universal, na EQN 104/105, na Asa Norte, foi palco de uma grande celebração em homenagem a Moo Shong Woo, conhecido como mestre Woo, que completou 94 anos dia 3 de março deste ano. Criador do movimento Tai Chi Being Tao e pioneiro na introdução da medicina tradicional chinesa no Distrito Federal, Woo recebeu homenagens de alunos, autoridades e admiradores durante a programação especial neste domingo (9/3). A celebração contou com práticas de Tai Chi, apresentações culturais e atividades interativas.

Com um trabalho voluntário gratuito há quase meio século, Mestre Woo transformou a Praça da Harmonia Universal em um símbolo de integração, bem-estar e qualidade de vida. Seu compromisso com a saúde e a paz rendeu-lhe importantes reconhecimentos, como o título de Cidadão Honorário de Brasília e o Mérito do Cidadão Candango. "Esta praça é um espaço para cultivar saúde, fraternidade e paz", afirmou.

Celebração

A comemoração foi às 8h com uma sessão de Tai Chi na quadra de esportes, seguida pela reinauguração da placa de sinalização das atividades da Associação Being Tao (ABT).Os participantes compartilharam um café especial antes do início das homenagens ao mestre, que incluíram apresentações das diferentes vertentes do Tai Chi e atividades promovidas pelo Instituto Confúcio da UnB, como caligrafia chinesa, corte de papel e ensino de mandarim.

A celebração também contou com uma palestra sobre o Ano Novo Chinês, conduzida pelo professor Dr. Enrique Huelva Unternbäumen. Além disso, foi realizado um período de celebração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8/3), e uma atividade de Biodanza com a professora Cecília Alcoforado.

Legado

Mestre Woo é uma referência no ensino do Tai Chi no país. Desde 1974, quando iniciou as práticas na Praça da Harmonia Universal, ele tem dedicado sua vida à promoção da saúde física, mental e social por meio do Tai Chi Being Tao. Do cerrado bruto da década de 70 até os dias atuais, a praça se tornou um exemplo de mobilização social e cuidado coletivo, pois os moradores e praticantes da arte marcial suave são responsáveis pela manutenção do ambiente.

O impacto do mestre na comunidade é significativo. Um dos exemplos é a escritora Joung Ja Chang, de 83 anos, praticante do movimento há duas décadas. Ela destacou a importância do Tai Chi em sua vida. "Antes de começar a praticar, eu tinha dificuldades para andar e dores na coluna. Com os exercícios, minha saúde melhorou muito. Algumas vezes eu até dou aulas aqui na praça", declarou ao Correio.

A escritora celebrou a vida de mestre Woo e declarou que é muito grata por ter a oportunidade de participar do grupo de Tai Chi. "O sentimento maior que tenho é o desejo de agradecer sempre pelos ensinamentos do mestre Woo. Que ele possa viver feliz, com muita saúde e longevidade", acrescentou.

A influência do mestre ultrapassa fronteiras, como ressaltou o terceiro-secretário da Embaixada do Nepal, Tejendra Regmi. "É uma grande honra estar aqui e prestigiar o grande Mestre Woo nesta data tão especial. Seu exemplo de sabedoria, dedicação e perseverança inspira a todos nós. Parabéns e obrigado, Mestre Woo. Você é um monumento de Brasília", disse.