Filho de militar: quem era o policial que morreu em treinamento

O policial civil do Estado de Goiás Rafael da Gama Pinheiro, que morreu na madrugada deste domingo (9/3), após ter sofrido um mal súbito durante treinamento com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), é filho do General Ajax Porto Pinheiro, que atuou como último Force Commander da Missão de Estabilização da Paz das Nações Unidas no Haiti.

Rafael fazia o Curso de Operações Táticas (COT) da Polícia Civil de Goiás, ministrado nas dependências do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL) no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Durante o treinamento aquático, o policial sofreu um mal súbito seguido de parada cardiorrespiratória. Ao ser atendido, ele foi encaminhado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) e, posteriormente, para um hospital particular de Brasília, mas, 10 dias após a internação, não resistiu e faleceu.