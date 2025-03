Três homens são presos em Ceilândia por tráfico e corrupção ativa

Os quatro tabletes de crack encontrados com os suspeitos foram avaliados em R$ 17 mil reais cada - (crédito: PMDF)

Três homens foram presos, na manhã deste domingo (09/3), em Ceilândia, após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrá-los com quatro tabletes de crack e R$ 123 mil em espécie. Quando abordados, os suspeitos tentaram subornar os militares com R$ 20 mil e duas armas de fogo.

A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima indicar a presença de comercialização de drogas na região da quadra 3, do Setor N. No local, as equipes da polícia encontraram os suspeitos, dois veículos e uma quantidade de crack, avaliada em aproximadamente R$ 68 mil. Além disso, os indivíduos carregavam R$ 123 mil reais em espécie.

Os suspeitos tentaram subornar os policiais oferecendo R$ 20 mil e duas armas de fogo, configurando o crime de corrupção ativa. Os três envolvidos foram conduzidos à 15ª DP.