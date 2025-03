Homens são agredidos em São Sebastião; uma vítima teve o crânio afundado

As agressão ocorreu na Rua 8 do Setor Bela Vista, em São Sebastião - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois homens, de 26 e 55 anos, tiveram de ser levados ao hospital após serem agredidos em São Sebastião na madrugada desta segunda-feira (10/3). O mais novo sofreu graves ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), e apresentava sangramento intenso e afundamento na região da cabeça com exposição de parte da massa encefálica no momento do socorro. A segunda vítima não teve os ferimentos especificados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O crime ocorreu por volta das 3h15, no Setor Bela Vista. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o homem de 26 anos com dificuldade respiratória. Após protocolo de trauma com a contenção das hemorragias ele foi transportado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião.

A segunda vítima foi atendida e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional Leste (Paranoá).

Não há informações sobre com o crime ocorreu. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).

Homicídio

Também na região de São Sebastião, um homem de 43 anos foi morto a tiros na tarde desse domingo (9/3) na porta de casa, no Morro Azul. A vítima foi identificada como Lindaci Ferreira. A suspeita é de que o autor dos disparos seja um vizinho dele, que ainda não identificado pela polícia.