Violência no DF: mulher é agredida e morta no Dia Internacional da Mulher

O Dia internacional da Mulher do DF sofreu um golpe duro. Wanessa Soares do Santos morreu após agressões na madrugada deste sábado (8/3). A mulher teve o rosto desconfigurado e morreu a caminho do hospital em Planaltina, no DF.

O caso é tratado como homicídio qualificado, quando a vítima morre em decorrência de um motivo torpe e forma cruel. A suspeita fugiu da cena do crime, mas foi presa por policiais civis da 16 DP.

"Até o momento temos a participação de uma mulher como autora. Continuamos as investigações para verificar a participação de outras pessoas", afirmou o delegado responsável pelo caso.





















As agressões foram feitas em via pública e acredita-se que arma do crime tenha sido uma estaca de madeira. Wanessa foi encontrada no local por uma pessoa que chamou o SAMU e chegou a ser socorrida com vida. Porém, não resistiu no caminho para o hospital.