Inscrições para o Projeto Mulheres Vencedoras estão abertas

Por Barbara Xavier*—Até o dia 16 de março, de forma gratuita, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) abre vagas para a capacitação de mulheres residentes do DF e entorno.

O início das aulas está marcado para o dia 24 deste mês, com as aulas ocorrendo no estacionamento ao lado da administração do Gama. Dentre os cursos ofertados, Alongamento de unhas, Trancista e Massagem, todos com uma carga horária de 80 horas, e conta com a disponibilização de 210 vagas.



Faça sua inscrição no link: https://app.setrab.df.gov.br/acesso