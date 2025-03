Calor predomina e DF tem baixas chances de chuva nesta segunda-feira (10/3)

As chances de chuvas são baixas para esta segunda-feira (10/3) - (crédito: Ed Alves/CB)

A segunda-feira (10/3) no Distrito Federal será mais um dia de calor intenso, segundo o Instituto Nacional e Meteorologia (Inmet). Com temperatura mínima de 14°C e máxima que pode chegar a 32°C, a semana inicia marcada pela predominância do sol.

Segundo o Instituto, à tarde a nebulosidade deve aumentar. As chances de chuvas, no entanto, permanecem baixíssimas. A partir de quarta-feira (12/3), as condições para pancadas de chuva localizadas retornam.

A sensação de calor provocada pela ausência da chuva deve melhorar somente a partir do dia 20 de março, quando os indicativos para queda d'água se mostram melhores.