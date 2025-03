DF Legal faz ação de acolhimento de pessoas em situação de rua na Asa Norte

A DF Legal realizará, a partir desta terça-feira (11), uma ação de acolhimento de pessoas em situação de rua em 28 endereços diferentes na Asa Norte, com início marcado para as 9h. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Saúde (SES-DF), Educação (SEEDF), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Segurança Pública (SSP-DF), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Novacap, da Codhab, do Detran-DF, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Conselho Tutelar.

Os cidadãos que se encontram em situação de rua serão encaminhados para atendimento na Sedes, se assim decidirem. Durante toda a semana, as secretarias realizarão abordagens sociais.

Confira abaixo os pontos de ação na Asa Norte:

Entre o Eixo W e Eixão (próximo ao Hran);

Entre o Eixo L e Eixão (em frente à SQN 213/214);

Entre o Eixo W e Eixão (próximo ao posto Petrobras da 107 Norte);

Entre o Eixo W e Eixão (em frente à 113/114 Norte);

Entre o Eixo W e Eixão (em frente à SQN 116);



Próximo à Torre de TV;

Setor de Clubes Esportivos Norte (atrás do posto de gasolina Melhor);

601 Norte;

716 Norte;



Próximo ao Mané Garrincha e da subestação Gianfranco Cagni;

Entrequadra 110/111, Bloco A;

SQNW 311, na área verde em frente ao comércio 10/11;

SQNW 302, na área verde;

EQN 208/209, ao lado da Escola Canarinho;

612 Norte, atrás da Igreja Mórmon;

Hemocentro Asa Norte, em frente à 302;

915 Norte, na lateral do Centro Espírita da Fraternidade Cícero Pereira;

L2, na altura da 602 Norte, abaixo do Serpro;

213 Norte;

Hospital Santa Helena Norte, em frente ao Boulevard Shopping;

Hospital Santa Helena, estacionamento das concessionárias;

SCRN 716, Bloco C, Loja 6, no beco do bloco C;

SEN 802, nos fundos da Organização das Nações Unidas;

Área verde em frente à Via W10, altura do supermercado Belavia;

SGAN 908 (atrás do Uniceub);

SGAN 908, próximo ao muro do Uniceub;

SGAN 908, próximo ao muro da Casa do Ceará;

L4 Norte, próximo à Caesb.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado